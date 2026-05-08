„Убеден сум дека на Европа ѝ е потребна Америка, на Италија ѝ е потребна Америка, но и на Соединетите Американски Држави им се потребни Европа и Италија...“, рече Рубио

Италијанската премиерка и шефот на американската дипломатија остварија средба во Рим „Убеден сум дека на Европа ѝ е потребна Америка, на Италија ѝ е потребна Америка, но и на Соединетите Американски Држави им се потребни Европа и Италија...“, рече Рубио

Италијанската премиерка Џорџа Мелони и државниот секретар на САД, Марко Рубио, денес започнаа со разговори во Палацо Киџи во Рим, пренесува италијанската новинска агенција АНСА, пренесува Анадолу.

Пред средбата со Мелони, Рубио разговараше и со италијанскиот министер за надворешни работи Антонио Тајани.

„Убеден сум дека на Европа ѝ е потребна Америка, на Италија ѝ е потребна Америка, но и на Соединетите Американски Држави им се потребни Европа и Италија. Тоа се трансатлантските односи; западното единство е од суштинско значење“, му рекол Тајани на Рубио, според наводите.

Рубио пристигна во Рим по средбата со папата Лав XIV во Ватикан вчера.

Односите меѓу администрацијата на Трамп и многу европски влади стануваат сè позатегнати поради неколку прашања, особено поради војната во Иран, споделувањето на товарот во НАТО, тарифите и конфронтирачката реторика на Трамп кон традиционалните сојузници.

Односот меѓу Трамп и Ватикан особено нагло се влоши поради војната во Иран.

Папата Лав XIV постојано повикуваше на мир, дијалог и деескалација на конфликтот, притоа критикувајќи ја воената ескалација и предупредувајќи на страдањата на цивилите.

Наспроти ова, Трамп возврати со низа јавни напади, обвинувајќи го папата дека е „слаб“, дека „не се разбира од надворешна политика“ и дека со своите ставови практично му помага на Иран.