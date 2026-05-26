Ирскиот Кабинет ќе разгледува предлог-забрана за увоз од израелските населби на окупираните палестински територии

Ирската министерка за надворешни работи Хелен Мекенти денес ќе претстави предлог-закон пред Кабинетот за забрана на увоз на производи што потекнуваат од израелските населби на окупираните палестински територии, јави националниот сервис РТЕ, пренесува Анадолу.

Додека Мекенти бара одобрување од Владата за текстот на предлог-законот за израелските населби (забрана за увоз на производи), коалицијата наводно има за цел предлогот да биде усвоен пред јули.

Мекенти ќе ги потсети своите колеги од Кабинетот на долгогодишната поддршка на Ирска за мирно решавање на конфликтот, истовремено нагласувајќи дека акциите на Израел не покажуваат намера за стремеж кон такво решение или за прекин на неговата окупација на палестинските територии, наведува РТЕ.

Ирската Влада сè уште сака колективна акција на ЕУ како одговор на ова, додаде медиумот.