Ирска повика на забрана за трговија со нелегалните израелски населби на ниво на ЕУ

Ирската министерка за надворешни работи, Хелен Мекенти, денес повика на забрана на ниво на Европската Унија за трговија со нелегалните израелски населби, нагласувајќи дека блокот мора да испрати „силен сигнал“ дека таквите активности се „неприфатливи“, јавува Анадолу.

Говорејќи пред состанокот на Советот за надворешни работи за трговија на ЕУ, Мекенти исто така рече дека министрите ќе разговараат за европската безбедност, ситуацијата на Блискиот Исток и нејзиното влијание врз економската безбедност на блокот.

„Како и секогаш, има многу нешта на дневен ред“, рече таа, додавајќи дека дискусиите особено ќе се фокусираат на „вкупната европска безбедност, особено во контекст на тековната ситуација на Блискиот Исток и влијанието врз нашата севкупна економска безбедност“.

Мекенти, исто така, истакна дека министрите ќе разговараат за потребата од понатамошни реформи во Светската трговска организација (СТО), прашање за кое Ирска планира да даде приоритет за време на нејзиното претстојно претседавање со Советот на Европската Унија.

„Секако ќе разговараме за потребата од понатамошни реформи во СТО, а тоа е нешто на што ќе продолжиме да му даваме приоритет за време на нашето сопствено претседавање, кое ќе го преземеме во наредните недели“, изјави таа.

Ирската министерка исто така изрази задоволство од новиот напредок во спроведувањето на трговскиот договор меѓу ЕУ и САД, што беше постигнат по тристраните преговори минатата недела.

„Ова е навистина добар (позитивен) чекор напред кон остварувањето на заедничкиот договор меѓу ЕУ и САД“, рече таа.