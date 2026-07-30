- Жртвите се татко, мајка и едно од нивните деца, додека другите две деца од семејството се пренесени во здравствена установа на лекување

ИРНА: Во американски напад врз јужен Иран загинаа тројца членови на семејство, а 2 деца се повредени - Жртвите се татко, мајка и едно од нивните деца, додека другите две деца од семејството се пренесени во здравствена установа на лекување

Тројца членови од исто семејство загинаа, а две деца се повредени во американски напад врз станбена зграда на Кешм во јужен Иран рано утринава, соопшти државната новинска агенција на земјата ИРНА, пренесува Анадолу.

Повикувајќи се на заменик-гувернерот на Хормозган, Ахмад Нафиси, ИРНА објави дека операциите за пребарување и отстранување на урнатините во домот во населбата Чах Тангу се завршени.

Нафиси изјави дека жртвите се татко, мајка и едно од нивните деца, додека другите две деца од семејството се пренесени во здравствена установа на лекување.

Претходно, Централната команда на САД (CENTCOM) соопшти дека американските сили извршиле „жесток бран“ напади врз Иран како одговор на она што го опишаа како обиди за ракетни напади насочени против американските сили на Блискиот Исток.