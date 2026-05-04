ИРГ предупреди: Бродовите што ги прекршуваат правилата во Ормускиот Теснец ќе бидат запрени со сила

Иранскиот Корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) денес предупреди дека сите бродови што ги прекршуваат протоколите за транзит издадени од Техеран во Ормускиот Теснец „ќе бидат запрени со сила“, јавува Анадолу.

„Секоја поморска активност што не е во согласност со принципите објавени од Морнарицата на ИРГЦ ќе се соочи со сериозни ризици, а бродовите што ги прекршуваат правилата ќе бидат запрени со сила“, изјави портпаролот на ИРГЦ, Сардар Мохеби, а неговата изјава беше пренесена од полудржавната новинска агенција „Фарс“.

Според Мохеби, нема „никаква промена“ во управувањето со водниот пат.

„Секое движење на цивилни и комерцијални бродови што е во согласност со протоколите за транзит издадени од Морнарицата на ИРГЦ и ја следи одредената рута со соодветна координација ќе биде безбедно и сигурно“, додаде тој.

САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Заливот, заедно со затворање на Ормускиот Теснец.

САД од 13 април спроведуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај во стратегискиот воден пат.

Двонеделниот прекин на огнот беше објавен на 8 април преку пакистанско посредништво, по што следуваа директни преговори во Исламабад на 11 април, но не беше постигнат договор за траен прекин на огнот.

Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна, по барање на Пакистан, го продолжи прекинот на огнот без да одреди нов рок.