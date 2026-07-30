- „Ормускиот Теснец не може да се отвори сè додека траат празните закани на американските официјални претставници и нивното мешање во поморските движења во регионот“

ИРГЦ: Ормускиот Теснец не може да се отвори сѐ додека траат американските закани - „Ормускиот Теснец не може да се отвори сè додека траат празните закани на американските официјални претставници и нивното мешање во поморските движења во регионот“

Иранската Исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) денес изјави дека Ормускиот Теснец не може да се отвори сè додека траат американските закани и мешањето во регионалниот поморски сообраќај, јавува Анадолу.

„Ормускиот Теснец не може да се отвори сè додека траат празните закани на американските официјални претставници и нивното мешање во поморските движења во регионот“, се вели во соопштението на ИРГЦ.

Таа предупреди дека продолжените „закани и мешање“ ќе ја направат ситуацијата „уште потешка и посложена“.

ИРГЦ тврди дека два танкера за нафта, „по поттикнување на американските летала“, се обиделе преку ноќ да поминат низ она што го опишале како „небезбедна рута“ јужно од Ормускиот Теснец.

Се наведува дека двата брода брзо се вратиле откако избувнал голем пожар на еден од нив.

„Ормускиот Теснец е наша територија, а морнарицата на ИРГЦ цврсто го контролира“, се вели во соопштението, додавајќи дека нема да ѝ се дозволи на ниту една надворешна сила „што доаѓа од илјадници километри далеку“ да се меша.

Претходно, Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) соопшти дека американските сили извршиле „жесток бран“ напади врз Иран како одговор на она што го опишаа како обиди за ракетни напади насочени против американските сили на Блискиот Исток.