Ирачкиот премиер и американскиот секретар за одбрана разговараа за безбедносна соработка и партнерство за обука

Именуваниот премиер на Ирак, Али ал-Заиди, денес за време на телефонскиот разговор со американскиот секретар за одбрана, Пит Хегсет, разговараше за безбедносната соработка и за повторното активирање на програмите за воена обука, јавува Анадолу.

Повикот се случи по неколку дена откако американскиот претседател Доналд Трамп му честиташе на Заиди за неговиот избор и го покани да го посети Вашингтон по формирањето на следната влада на Ирак.

Според соопштението од Кабинетот на Заиди, Хегсет му честитал на именуваниот премиер за задачата да формира влада и разговарале за билатералните односи, особено за безбедносната соработка во рамките на Договорот за стратегиска рамка од 2008 година помеѓу Ирак и САД.

Договорот ги дефинира главните одредби што го регулираат привременото присуство, активностите и повлекувањето на американските сили во Ирак.

Двете страни „разговараа за билатералните односи меѓу двете земји во различни области, особено за безбедносната соработка, во согласност со Договорот за стратегиска рамка меѓу Ирак и Соединетите Американски Држави“, се наведува во соопштението.

Двете страни исто така ја потврдија „посебната природа на односите меѓу двете земји и важноста на работата за зајакнување на соработката во областа на обуката со цел да се подобрат способностите и ефикасноста на Ирачките вооружени сили“, се додава во соопштението.

На 27 септември 2024 година, Багдад и Вашингтон објавија двофазен договор за прекинување на мисијата на меѓународната коалиција предводена од САД против терористичката организација ДЕАШ во Ирак.

Првата фаза беше завршена во јануари и вклучуваше завршување на воената мисија на коалицијата, повлекување на војниците, предавање на базите и премин кон билатерални безбедносни партнерства насочени кон поддршка на ирачките сили и одржување на притисокот врз ДЕАШ.

Втората фаза е предвидено да продолжи до следниот септември, за време на која операциите на коалицијата во Сирија ќе продолжат од платформа во Ирак која ќе биде одредена преку Високата воена комисија на САД и Ирак.