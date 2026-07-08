„Со криминалецот и убиец Трамп, мора да се зборува на неговиот сопствен јазик“, рече Гарибабади. „Очигледно, тој подобро го разбира јазикот на силата.“

Иран: Tрамп подобро го разбира јазикот на силата „Со криминалецот и убиец Трамп, мора да се зборува на неговиот сопствен јазик“, рече Гарибабади. „Очигледно, тој подобро го разбира јазикот на силата.“

Иранскиот заменик-министер за надворешни работи, Казем Гарибабади, денес изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп „очигледно подобро го разбира јазикот на силата“, откако тој се закани со нови напади врз Техеран, јавува Анадолу.

Коментарите на Трамп, „од навредување на иранската нација до закани со дополнителни напади“, не се „знак на сила, туку признавање на неуспехот на политиката која со години се гради врз сила, санкции и закани“, напиша Гарибабади на американската платформа за социјални медиуми Х.

Тој додаде дека таа политика „не успеала да ја фрли иранската нација на колена“.

„Со криминалецот и убиец Трамп, мора да се зборува на неговиот сопствен јазик“, рече Гарибабади. „Очигледно, тој подобро го разбира јазикот на силата“.

Трамп претходно изјави дека САД „веројатно“ повторно ќе го нападнат Иран вечерва, по синоќешните американски напади како одмазда за нападите врз бродовите во Ормускиот Теснец.

„Минатата ноќ ги погодивме многу силно, многу, многу силно. Веројатно вечерва повторно ќе ги погодиме силно. Ќе му дадам мало предупредување. Вечерва ќе ги погодиме силно“, рече Трамп на маргините на самитот на НАТО во Анкара, главниот град на Турција.

„Не сакам повеќе да имам работа со нив. Тие се отпад“, додаде тој.

Трамп, исто така, рече дека Меморандумот за разбирање потпишан минатиот месец со Иран за ставање крај на конфликтот е „завршен“.