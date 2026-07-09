- Железниците на Исламската Република Иран соопштија дека сообраќајот на патнички возови на линијата Техеран - Машхад е запрен откако во напад погодена е дел од линијата рано утрово

Иран ја прекина железничката линија Техеран - Машхад по американско-израелски напад - Железниците на Исламската Република Иран соопштија дека сообраќајот на патнички возови на линијата Техеран - Машхад е запрен откако во напад погодена е дел од линијата рано утрово

Иран ги прекина патничките железнички услуги меѓу Техеран и Машхад денес по американско-израелскиот напад врз дел од железничката линија, пренесува Анадолу.

Железниците на Исламската Република Иран соопштија дека сообраќајот на патнички возови на линијата Техеран - Машхад е запрен откако во напад погодена е дел од линијата рано утрово, објави државниот сервис ИРИБ.

Надлежните соопштија дека техничките и оперативните тимови веднаш биле испратени на местото на нападот, а во тек се работи за санирање на штетата.

Патниците заглавени поради прекинот на сообраќајот ќе бидат транспортирани до североисточниот град Машхад, се истакнува.

Претходно утрово, новинската агенција Мехр објави дека мостот „Ак Текех Кан“ во северната покраина Голестан бил погоден од проектил.

Американски претставник изјави за „Аксиос“ дека американската војска погодила два железнички моста во северен Иран со крстосувачки ракети како дел од вчерашните напади.

Нападот е првиот пријавен американски напад врз иранската транспортна инфраструктура по стапувањето на сила на прекинот на огнот на 8 април.