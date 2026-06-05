- Министерот Арагчи нагласи дека Иран и Оман, како две земји што граничат со стратегискиот воден пат, имаат право да координираат и да донесуваат одлуки во врска со неговото управување

Иран: Со Ормускиот Теснец ќе управуваме заеднички со Оман во согласност со меѓународното право - Министерот Арагчи нагласи дека Иран и Оман, како две земји што граничат со стратегискиот воден пат, имаат право да координираат и да донесуваат одлуки во врска со неговото управување

Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи изјави дека Иран и Оман заеднички ќе управуваат со Ормускиот Теснец во согласност со меѓународното право, пренесува Анадолу.

Во изјавите пренесени од иранскиот државен сервис ИРИБ, кој се повика на либанската телевизија Ал-Мајадин, Арагчи рече дека Иран и Оман, како две земји што граничат со стратегискиот воден пат, имаат право да координираат и да донесуваат одлуки во врска со неговото управување.

Тој наведе дека Техеран ќе размени мислења со земјите од Персискиот Залив во врска со теснецот, но нагласи дека одлуките за неговото управување на крајот ќе ги донесуваат Иран и Оман.

Арагчи истакна дека напорите на двете страни се насочени кон обезбедување безбеден премин за сите бродови низ теснецот во согласност со меѓународното право.

Во ова интервју Арагчи нагласи дека комуникацијата со врховниот лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи, е континуирана, како и дека неговите насоки се добиваат навреме и се спроведуваат доследно.

Исто така, тој додаде дека во земјата постои широк национален консензус и поддршка за иранското раководство, како и дека државните работи се движат во одлична насока.