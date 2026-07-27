- Според известувањата, еден од бродовите бил вклучен во неразјаснет инцидент, а другите пет, под иранска контрола, биле пренасочени кон Персискиот Залив

Иран соопшти дека шест брода се обиделе да поминат низ „нелегална и небезбедна“ маршута низ Ормускиот Теснец - Според известувањата, еден од бродовите бил вклучен во неразјаснет инцидент, а другите пет, под иранска контрола, биле пренасочени кон Персискиот Залив

Иран соопшти дека шест брода се обиделе да поминат низ неовластена маршрута во Ормускиот Теснец утринава откако ги исклучиле своите системи за пловидба и позиционирање, објави државната радиодифузна мрежа ИРИБ, пренесува Анадолу.

Добро информиран извор за ИРИБ изјави дека бродовите се обиделе да ја преминат јужната маршрута на стратегискиот воден пат „нелегално и небезбедно“.

Изворот тврди дека бродовите се обидувале да ги „провоцираат“ американските сили во областа.

Според известувањата, еден од бродовите бил вклучен во неразјаснет инцидент, а другите пет, под иранска контрола, биле пренасочени кон Персискиот Залив.

Не беа дадени детали за бродовите, нивните знамиња, екипажите или за природата на инцидентот.

Изворот наведе дека определената поморска маршрута низ Ормускиот Теснец е јасно дефинирана и предупреди дека другите маршрути се опасни и непроодни.

Американската армија не даде коментар за соопштението на Иран.