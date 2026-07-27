Иран соопшти дека шест брода се обиделе да поминат низ „нелегална и небезбедна“ маршута низ Ормускиот Теснец

Seyit Şamil Kurt
27 Јули 2026•Ажурирано: 27 Јули 2026
Иран соопшти дека шест брода се обиделе да поминат низ неовластена маршрута во Ормускиот Теснец утринава откако ги исклучиле своите системи за пловидба и позиционирање, објави државната радиодифузна мрежа ИРИБ, пренесува Анадолу.
Добро информиран извор за ИРИБ изјави дека бродовите се обиделе да ја преминат јужната маршрута на стратегискиот воден пат „нелегално и небезбедно“.
Изворот тврди дека бродовите се обидувале да ги „провоцираат“ американските сили во областа.
Според известувањата, еден од бродовите бил вклучен во неразјаснет инцидент, а другите пет, под иранска контрола, биле пренасочени кон Персискиот Залив.
Не беа дадени детали за бродовите, нивните знамиња, екипажите или за природата на инцидентот.
Изворот наведе дека определената поморска маршрута низ Ормускиот Теснец е јасно дефинирана и предупреди дека другите маршрути се опасни и непроодни.
Американската армија не даде коментар за соопштението на Иран.