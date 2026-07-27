- На прес-конференција, портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Бакеи, ги отфрли наводите дека Техеран побарал преговори со САД

Иран соопшти дека не се водат преговори со САД, постави услови за евентуални идни преговори - На прес-конференција, портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Бакеи, ги отфрли наводите дека Техеран побарал преговори со САД

Иран денес соопшти дека во моментов не е вклучен во преговори со САД и дека сите идни разговори ќе зависат од промената на однесувањето на Вашингтон, јавува Анадолу.

На прес-конференција, портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Бакеи, ги отфрли наводите дека Техеран побарал преговори со САД.

„Тоа не е во согласност со нашите принципи. Тврдењата дека Иран побарал преговори се само извештаи“, рече Бакеи во изјавите што ги пренесе полудржавната новинска агенција Мехр.

Тој рече дека Иран постојано ја гледа дипломатијата како алатка за заштита на своите интереси.

„Никогаш не сме се двоумеле да користиме дипломатски алатки за да ги заштитиме нашите национални интереси. Ја сметаме дипломатијата за средство за заштита на националните интереси на Иран“, рече тој.

Иако призна дека медијаторите можеби пренесуваат пораки меѓу двете страни, Бакеи рече: „Во моментов не водиме никакви преговори со американската страна“.

Прашан за условите на Иран за започнување преговори, Бакеи рече дека САД „прво мора да покажат поодговорно однесување“.

„Соединетите Американски Држави мора да научат како да се однесуваат како одговорна влада“, рече тој, обвинувајќи го Вашингтон дека се однесувал „како мафијашка банда“ во текот на изминатите една до две години, не почитувајќи го меѓународното право.

„Додека ова однесување продолжува, не можеме да се надеваме дека ќе создадеме поволна јавна атмосфера“, додаде тој.

Вчера, портпаролот на иранската војска, Амир Мухамад Акраминија, изјави дека САД ги прекинале нападите во текот на претходните два дена и дека „контраоперациите“ на Иран исто така престанале.

Според објавата на „Аксиос“ во саботата, американскиот претседател Доналд Трамп ѝ наложил на американската војска да не започнува нови напади врз Иран, со што се стави крај на речиси две недели секојдневни напади.

​​​​​​​​Тензиите меѓу САД и Иран се интензивираа во последните недели, при што Вашингтон изврши напади врз Иран, а Техеран одговори со нишанење на, како што истакна, американски воени објекти и опрема во земјите низ регионот.