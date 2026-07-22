- Иранските сили искористиле „голем број беспилотни летала“ за да ги нападнат магацините за муниција и логистичката опрема што ѝ припаѓаат на американската армија во базата Кемп Доха во западниот дел на Кувајт

Иран соопшти дека извел нов бран напади со беспилотни летала врз американски воени објекти во Кувајт - Иранските сили искористиле „голем број беспилотни летала“ за да ги нападнат магацините за муниција и логистичката опрема што ѝ припаѓаат на американската армија во базата Кемп Доха во западниот дел на Кувајт

Иранската армија денес соопшти дека започнала нов бран напади со беспилотни летала врз американските воени објекти во Кувајт, тврдејќи дека пред неколку часа гаѓала клучна американска база, објави полудржавната новинска агенција „Тесним“, пренесува Анадолу.

Иранските сили искористиле „голем број беспилотни летала“ за да ги нападнат магацините за муниција и логистичката опрема што ѝ припаѓаат на американската армија во базата Кемп Доха во западниот дел на Кувајт.

Се наведува дека во нападот биле нападнати складиштата и „логистичката опрема на командниот центар на копнените сили“.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа заедничка офанзива против Иран во февруари. Иран возврати со напади со беспилотни летала и ракети насочени кон земјите од Персискиот Залив каде што се наоѓаат американските воени капацитети.

Минатиот месец САД и Иран потпишаа меморандум за разбирање посредуван од Пакистан за ставање крај на конфликтот и за постигнување траен мировен договор, но тензиите повторно ескалираа минатата недела поради Ормускиот Теснец, при што двете страни разменија напади.