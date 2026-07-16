- Војската соопшти дека нападнала радарски системи, батерии за противвоздушна одбрана „Патриот“ и резервоари за складирање гориво што ги користат американските сили во воздухопловната база „Али ал Салем“ во Кувајт

Иран соопшти дека извел напади на американските воени радари и одбранбени системи во Кувајт и Бахреин - Војската соопшти дека нападнала радарски системи, батерии за противвоздушна одбрана „Патриот“ и резервоари за складирање гориво што ги користат американските сили во воздухопловната база „Али ал Салем“ во Кувајт

Иранската војска денес соопшти дека започнала напади врз американските радари и системи за противвоздушна одбрана во Кувајт и Бахреин, како дел од 10-тата фаза од својата одмаздничка кампања позната како Операција Молња, пренесува Анадолу.

Според соопштението објавено од новинската агенција Фарс, војската соопшти дека нападнала радарски системи, батерии за противвоздушна одбрана „Патриот“ и резервоари за складирање гориво што ги користат американските сили во воздухопловната база „Али ал Салем“ во Кувајт.

Во посебна операција, се наведува дека беспилотните летала ја нападнале американската комуникациска и радарска инфраструктура, вклучувајќи ги радарските системи „Супер хок“ и инсталациите „Патриот“, во воздухопловната база „Шеик Иса“ во Бахреин.

Претходно, Корпусот на Иранската исламска револуционерна гарда (ИРГК) ја презеде одговорноста и за нападите во Кувајт, велејќи дека целел радар за рано предупредување C-RAM и дел за смотра на американски персонал во воздухопловната база „Али ал Салем“.

Соопштението дојде во услови на ескалација на тензиите меѓу САД и Иран околу Ормускиот Теснец, при што двете страни разменуваат напади и покрај Меморандумот за разбирање посредуван од Пакистан, насочен кон прекин на конфликтот и постигнување траен мировен договор.