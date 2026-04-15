Иран се закани дека ќе го блокира извозот и увозот во Персискиот Залив доколку продолжи американската блокада - САД воведоа поморска блокада околу иранските пристаништа по нивните директни преговори во Пакистан, кои завршија без договор овој викенд

Централниот штаб „Хатам ал-Анбија“ на Иран денес се закани дека ќе го блокира извозот и увозот низ Персискиот Залив, Оманското Море и Црвеното Море како одговор на американската поморска блокада на иранските пристаништа, пренесува Анадолу.

Доколку „агресивните и терористички САД“ продолжат со „нелегалните дејствија за поморска блокада и создаваат несигурност за иранските комерцијални бродови и танкери за нафта“, таквите потези ќе се сметаат за „увертира за прекршување на прекинот на огнот“, изјави генерал-мајор Али Абдолахи, командант на Централниот штаб, во соопштението што го пренесе новинската агенција „Фарс“.

Тој предупреди дека доколку блокадата продолжи, Иранските вооружени сили „нема да дозволат продолжување на каков било извоз или увоз“ во стратегиските водни патишта, вклучувајќи ги Персискиот Залив, Оманското Море и Црвеното Море.

Повеќе од 3.300 луѓе се убиени во американско-израелските воздушни напади во Иран од 28 февруари, според иранските власти.

Техеран возврати со ракетни напади и напади со беспилотни летала насочени кон Израел, Ирак, Јордан и земјите од Персискиот Залив каде што се наоѓаат американски воени бази, пред минатата недела да биде објавен двонеделен прекин на огнот.