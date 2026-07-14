- Морнарицата на ИРГЦ соопшти дека американските сили повикале неколку бродови да се обидат да поминат низ она што го опишаа како нелегална рута во стратегискиот воден пат

Иран: САД принудија два супертанкери да користат нелегална рута пред да бидат погодени во Ормускиот Теснец - Морнарицата на ИРГЦ соопшти дека американските сили повикале неколку бродови да се обидат да поминат низ она што го опишаа како нелегална рута во стратегискиот воден пат

Иран денес соопшти дека американската војска охрабрила два супертанкери да користат неовластена рута во Ормускиот Теснец пред бродовите да бидат погодени и онеспособени, пренесува Анадолу.

Морнарицата на Корпусот на Иранската исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) соопшти дека американските сили повикале неколку бродови да се обидат да поминат низ она што го опишаа како нелегална рута во стратегискиот воден пат.

Според соопштението, двата супертанкери ги исклучиле своите системи за навигација и ги игнорирале континуираните предупредувања од Центарот за контрола на поморската безбедност во Ормускиот Теснец, ставајќи го во опасност останатиот поморски сообраќај.

Морнарицата на ИРГЦ соопшти дека бродовите потоа се обиделе да користат минирана рута пред да бидат погодени и онеспособени. Не се наведува со што биле погодени танкерите, ниту експлицитно беше преземена одговорноста за инцидентот.

Морнарицата предупреди дека соработката со САД и обидите за користење на минирана рута ќе предизвикаат понатамошни штети, ќе го одложат повторното отворање на Ормускиот Теснец и ќе ја продлабочат глобалната енергетска криза.

Неколку складишта за муниција, центар за сателитска комуникација и објект во кој се сместени американските сили во базата Џуфер во Бахреин беа цел на напади во вториот бран од операцијата Наср-2.

Во посебно соопштение, ИРГК истакна дека уништила радар „Патриот“, радар за воздушна контрола на Петтата флота на американската морнарица и радарски систем за рано предупредување C-RAM во Бахреин.

Во меѓувреме, Министерството за внатрешни работи на Бахреин ги повика граѓаните да останат смирени и да се упатат кон најблиската безбедна локација.

„Сирената е вклучена“, соопшти Министерството.

Претходно утрово, Министерството за одбрана на Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) соопшти дека два нивни танкера, „Момбаса“ и „Ал Баија“, биле цел на две ирански крстосувачки ракети додека пловеле низ јужната бродска линија низ Ормускиот Теснец во територијалните води на Оман.

Министерството соопшти дека еден индиски член на екипажот на „Момбаса“ загинал, а осум се повредени, од кои четворица сериозно. Додаде дека на двата брода избувнале пожари, но подоцна биле ставени под контрола.