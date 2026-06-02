- Иран се стреми да постигне „конкретни, опипливи“ придобивки, додаде изворот, нагласувајќи дека поради „историјата на американско прекршување на договорите и длабоката недоверба“

Иран сè уште го разгледува конечниот текст од можниот договор со САД - Иран се стреми да постигне „конкретни, опипливи“ придобивки, додаде изворот, нагласувајќи дека поради „историјата на американско прекршување на договорите и длабоката недоверба“

Иран сè уште го разгледува конечниот текст од можниот договор со САД и сè уште не е испратен никаков одговор, објави полудржавната иранска новинска агенција Мехр, повикувајќи се на извор запознаен со прашањето, јавува Анадолу.

Иран се стреми да постигне „конкретни, опипливи“ придобивки, додаде изворот, нагласувајќи дека поради „историјата на американско прекршување на договорите и длабоката недоверба“, Техеран многу строго пристапува кон ова прашање.

Тензиите на Блискиот Исток ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади насочени кон Израел и сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворање на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април со посредство на Пакистан, но последователните преговори во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор. Сепак, напорите за изнаоѓање решение продолжија оттогаш.

Еден од условите на Иран за трајно завршување на војната е прекин на борбите на сите фронтови, вклучително и во Либан, каде што последниот израелски напад продолжува од почетокот на март.

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека побарал од израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху да ги повлече своите трупи од Бејрут.