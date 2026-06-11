- „Ако го направите небезбеден, регионот ќе го претвориме во пекол за вас од целата територија на Иран“

Иран: Регионот ќе стане пекол за САД поради Ормускиот Теснец - „Ако го направите небезбеден, регионот ќе го претвориме во пекол за вас од целата територија на Иран“

Иран утринава предупреди дека регионот ќе се претвори во „пекол“ за САД поради тензиите околу Ормускиот Теснец, пренесува Анадолу.

Во изјавата пренесена од новинската агенција „Мехр“, Сејед Маџид Мусави, командант на Воздухопловните сили на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ), предупреди на какви било обиди за загрозување на „светиот Ормуски Теснец“.

„Ако го направите небезбеден, регионот ќе го претвориме во пекол за вас од целата територија на Иран“, изјави тој.

Мусави го опиша предупредувањето како одговор на „американската дрскост“ во регионот.

Претходно ИРГЦ соопшти дека биле погодени 18 големи американски воени цели во базите Али ал-Салем и Ахмад ал-Џабер во Кувајт, како и во базата Шеик Иса во Бахреин.

Овие случувања доаѓаат во време на брза ескалација на тензиите по американските напади врз Јужен Иран и последователната објава на Техеран за затворање на Ормускиот Теснец за сите бродови.