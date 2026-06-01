Иран: Прекинот на огнот со САД го опфаќа и Либан

Иран денес соопшти дека прекинот на огнот со САД ги опфаќа „сите фронтови, вклучувајќи го и Либан“, сметајќи ги САД и Израел за одговорни за „последиците од какво било прекршување“, пренесува Анадолу.

„За итно внимание: Прекинот на огнот меѓу Иран и САД без никакво сомневање важи за сите фронтови, вклучувајќи го и Либан. Ако прекинот на огнот се прекрши на само едно место, тоа ќе се смета како прекршување на сите места одеднаш“, напиша министерот за надворешни работи, Абас Арагчи, на американската компанија за социјални медиуми Х.

„САД и Израел се одговорни за последиците од какво било прекршување“, предупреди тој.

Неговите коментари следуваа откако портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Бакаи, рано утринава предупреди дека Техеран нема да се двоуми да му помогне на Либан да ѝ се спротивстави на „нелегалната агресија“ на Израел врз земјата.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес ѝ нареди на Армијата да изврши воздушни напади во Бејрут во рамките на новата ескалација, и покрај прекинот на огнот со посредување на САД кој е на сила од 17 април.

Тензиите на Блискиот Исток ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади насочени кон Израел и сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но последователните преговори во Исламабад не успеаја да резултираат со траен договор.