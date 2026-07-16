- „Уништете ја инфраструктурата, ние ќе ја уништиме сета останата инфраструктура во регионот“

Иран предупреди дека ќе ја уништи регионалната инфраструктура доколку САД ја нападнат неговата инфраструктура - „Уништете ја инфраструктурата, ние ќе ја уништиме сета останата инфраструктура во регионот“

Иран денес предупреди дека ќе ја уништи регионалната инфраструктура доколку САД ја нишанат иранската инфраструктура, објави новинската агенција Фарс, пренесува Анадолу.

Ебрахим Золфагари, портпарол на иранскиот централен штаб „Хатам ал-Анбија“, изјави: „Уништете ја инфраструктурата, ние ќе ја уништиме сета останата инфраструктура во регионот“.

Тој, исто така, предупреди дека Техеран „под никакви околности нема да им дозволи на САД, како странска и земја вон регионот, да се мешаат во Ормускиот Теснец“.

„Ова е нераскинливата црвена линија на Иран“, додаде Золфагари.

Тој нагласи дека одговорот на Иран нема да биде еднаков удар, туку „помоќен удар“, додавајќи дека секоја одмазда ќе биде „потешка, поопсежна и поразорна од кога било“.

Изјавите дојдоа во време на ескалација на тензиите меѓу САД и Иран околу Ормускиот Теснец, при што двете страни разменуваат напади и покрај Меморандумот за разбирање посредуван од Пакистан, за прекин на конфликтот и постигнување траен мировен договор.