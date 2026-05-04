Иран предупреди дека ќе ги нападне американските сили доколку се обидат да влезат во Ормускиот Теснец

Иранската исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) денес предупреди дека ќе ги нападне американските сили доколку се обидат да се приближат или да влезат во Ормускиот Теснец, ескалирајќи ги тензиите во веќе нестабилниот регион, пренесува Анадолу.

„Предупредуваме дека секоја странска вооружена сила, особено окупаторската американска армија, ќе биде нападната доколку се обиде да се приближи и да влезе во Ормускиот Теснец“, се вели во соопштението на ИРГЦ, пренесено од државната радиотелевизија ИРИБ.

Според соопштението, секој безбеден премин и пловидба во теснецот мора да се одвива во координација со Техеран „под какви било околности“.

Гардата, исто така, ги повика бродовите и танкерите да се „воздржат од каков било обид за транзит“ по водниот пат без претходна координација, предупредувајќи дека таквото постапување може да ја загрози нивната безбедност.

Претходно Централната команда на САД објави дека нејзините сили ќе ги „поддржат трговските бродови што бараат слободен транзит“ низ Ормускиот Теснец во рамките на проектот „Слобода“ на претседателот Доналд Трамп.

„Силите на Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) на 4 мај ќе започнат со поддршка на проектот 'Слобода' за да ја вратат слободата на пловидба за комерцијалниот бродски сообраќај низ Ормускиот Теснец“, се вели во објавата на американската компанија за социјални медиуми Х.

Тензиите во регионот нагло се зголемија од 28 февруари кога САД и Израел започнаа со напади врз Иран, што предизвика Техеран, исто така, да одговори со напади врз израелски цели и американските сојузници во Персискиот Залив.

Од 13 април Вашингтон спроведува поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај по стратегискиот воден пат.

Двонеделен прекин на огнот беше објавен на 8 април со пакистанско посредување, по што следуваа преговори во Исламабад на 11 април, но преговорите не доведоа до траен договор. Подоцна Трамп го продолжи прекинот на огнот по барање на Пакистан, без да објави нов краен рок.