Иран предупреди дека нов напад од САД и Израел би можел да го прошири конфликтот надвор од регионот

Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) денес предупреди дека секој нов напад од страна на САД и Израел би можел да предизвика конфликт што ќе се прошири и надвор од регионот, пренесува Анадолу.

Во соопштението што го пренесе новинската агенција Тесним, ИРГЦ наведува дека САД и Израел не извлекле поука од нивните постојани стратешки порази во судирите со Иран.

Воените сили тврдат дека и покрај нападите извршени со користење на „целосните капацитети на двете најскапи армии во светот“, Иран сè уште не ги искористил сите свои капацитети против противниците.

„Доколку се повтори агресијата врз Иран, регионалната војна што беше ветена овој пат ќе се прошири и надвор од регионот“, се вели во соопштението.

ИРГЦ, исто така, предупреди на „разорни напади“ на места што „не може ни да ги замислите“.

„Ние сме луѓе од војна и ќе ја видите нашата моќ на бојното поле, а не во празни изјави и виртуелни страници“, се додава во соопштението.

Во понеделникот американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека го одложил нападот врз Иран по барање на лидерите од Персискиот Залив.

Пакистан соопшти дека работи на продолжување на блокираната дипломатија меѓу Иран и САД, по договорот за прекин на огнот од 8 април.