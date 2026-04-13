Иран предупреди дека ниедно пристаниште во Персискиот Залив и Оманското Море нема да биде безбедно по блокадата на САД

Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГК) на Иран денес предупреди дека „ниту едно пристаниште во Персискиот Залив и Оманското Море нема да биде безбедно“ откако Соединетите Американски Држави (САД) воведат блокада на целиот сообраќај што влегува и излегува од иранските пристаништа во Ормускиот Теснец, пренесува Анадолу.

Безбедноста на пристаништата во Персискиот Залив и Оманското Море е „или за сите или за никого“, се вели во соопштението на ИРГК, објавено од државната телевизија ИРИБ.

Иранските вооружени сили „сметаат дека одбраната на законските права на земјата е природна и законска должност, и затоа остварувањето на суверенитетот над територијалните води на Иран е природно право на иранската држава“, се наведува во соопштението.

„На бродовите поврзани со непријателот“ ќе им биде забранет премин низ Ормускиот Теснец, додека другите бродови можат да транзитираат согласно прописите утврдени од Техеран, се наведува во соопштението.

Повикувајќи се на „континуираните непријателски закани“, ИРГК рече дека Иран „цврсто ќе спроведе траен механизам за контрола на Ормускиот Теснец“ дури и по војната.

„Ограничувањата наметнати од криминалните САД за поморското движење во меѓународните води се нелегални и претставуваат пиратство“, се додава.

Вашингтон претходно соопшти дека ќе воведе блокада на иранските пристаништа од 14:00 часот по Гринич денес.

Овој потег на САД дојде откако двете страни одржаа директни преговори во пакистанскиот главен град Исламабад викендов за ставање крај на конфликтот кој започна на 28 февруари, по заедничката американско-израелска офанзива врз Техеран. Преговорите завршија без договор.