Иран предложи повторно отворање на Ормускиот Теснец и одложување на преговорите за нуклеарна програма - Предлогот е пренесен до САД преку посредници, меѓу кои и Пакистан, во услови на застој во преговорите околу иранската нуклеарна програма

Иран предложи повторно отворање на Ормускиот Теснец и ставање крај на војната, со истовремено одложување на преговорите за нуклеарната програма за подоцнежна фаза, пренесува Анадолу.

Предлогот бил пренесен до САД преку посредници, меѓу кои и Пакистан, во услови на застој во преговорите околу иранската нуклеарна програма, објави американската информативна веб-страница „Аксиос“.

Изворите наведуваат дека планот има цел да ги избегне несогласувањата околу збогатувањето ураниум во корист на побрз договор фокусиран на укинување на блокадата и обновување на поморскиот сообраќај.

Според предлогот, прекинот на огнот би бил продолжен на долг период или би станал траен, додека преговорите за нуклеарната програма би започнале дури откако ќе се отвори теснецот и ќе се укинат ограничувањата.

Американски официјален претставник и извори запознаени со разговорите изјавија дека Белата куќа го примила предлогот, но не навестиле дали ќе го прифати.

Се очекува американскиот претседател Доналд Трамп денес да одржи состанок во Собата за кризни ситуации на Белата куќа со високи претставници за национална безбедност за да разговара за можните следни чекори.

„Кога имате огромни количини нафта, ако оваа линија е затворена, таа линија експлодира однатре“, рече тој, додавајќи дека Иран можеби има само „околу три дена“ пред да се соочи со внатрешен притисок.

Дипломатските напори се интензивираа за време на викендот, при што иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи одржа разговори во Исламабад (Пакистан) и Маскат (Оман), со фокус на теснецот.

Тој пристигна во Санкт Петербург, Русија, рано утринава на разговори на високо ниво со рускиот претседател Владимир Путин и други високи претставници.

„Ова се чувствителни дипломатски дискусии. Соединетите Американски Држави ги држат картите во свои раце“, изјави портпаролката на Белата куќа, Оливија Велс.

Иран и САД одржаа разговори во Исламабад на 11 и 12 април, но не успеаја да постигнат договор за прекин на нивниот конфликт.

Преговорите следуваа откако Пакистан посредуваше за двонеделен прекин на огнот на 8 април, кој подоцна беше продолжен од Трамп.

Иако се во тек напорите за нова рунда преговори, се наведува дека дел од главните спорни точки се Ормускиот Теснец, американската блокада на иранските пристаништа и правото на Иран да збогатува ураниум.