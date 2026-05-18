Иран: Преговорите со САД продолжуваат со посредување на Пакистан - „Американците ги изнесоа своите предлози, а ние ги претставивме нашите ставови“

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Бакаи, денес изјави дека преговорите со Соединетите Американски Држави (САД) сè уште траат со посредување на Пакистан, јавува Анадолу.

„Тие започнаа шпекулации за збогатувањето и ураниумските материјали, а ние објавивме дека тоа нема никаква основа“, изјави Бакаи во изјавата што ја пренесе новинската агенција Мехр.

„Американците ги изнесоа своите предлози, а ние ги претставивме нашите ставови“, додаде тој.

Бакаи одговори и на предложената резолуција меѓу САД и Бахреин за Ормускиот Теснец, велејќи дека Советот за безбедност на ОН „не може да го обвини Иран за поткопување на безбедноста во регионот“.

„Кина и Русија знаат дека САД се главен извор на небезбедност на море и најголема закана за слободната трговија“, рече тој.

„Доколку меѓународната заедница сака да преземе одговорна акција, треба да ги осуди активностите на САД“, додаде Бакаи.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари.

Техеран возврати со напади насочени кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, вклучително и Обединетите Арапски Емирати, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку посредување на Пакистан, но преговорите во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор.

Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна го продолжи прекинот на огнот на неодредено време.