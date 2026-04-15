Иран потврди дека продолжува размената на пораки со САД, се очекува посета на пакистанската делегација

Иран денес соопшти дека продолжува да разменува пораки со Вашингтон преку пакистански посредници, при што се очекува делегација на високо ниво од Пакистан да го посети Техеран, јавува Анадолу

„Размената на пораки продолжува“ во врска со преговорите со САД, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Багаи, на брифингот за новинарите, пренесува државната новинска агенција ИРНА.

„Од неделата, кога иранската делегација се врати во Техеран, беа разменети повеќе пораки преку пакистанскиот посредник“, додаде тој.

Багаи истакна дека Иран најверојатно ќе биде домаќин на пакистанската делегација денес или утре, по разговорите што пакистанската страна ги одржа со САД.

„Нашите ставови се пренесени и сослушани“, додаде портпаролот.

Во однос на нуклеарното досие, портпаролот рече дека дискусиите за збогатувањето на ураниумот не се нови.

„Има простор за дискусија за видот и нивото на збогатување“, рече тој.

„Исламската Република Иран мора да биде во можност да продолжи со збогатувањето врз основа на своите национални потреби“, нагласи Багаи.

САД и Иран овој викенд одржаа директни преговори во Пакистан со цел да се стави крај на нивниот конфликт, но преговорите завршија рано во неделата без постигнат договор.