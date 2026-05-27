Иран потврди дека збогатениот ураниум не е дел од тековните преговори со САД - „Ова прашање не е на дневен ред на преговорите“

Иран денес соопшти дека неговиот збогатен ураниум не е дел од тековните преговори со САД, истакна заменик-секретарот на Врховниот совет за национална безбедност, пренесува Анадолу.

„Ова прашање не е на дневен ред на преговорите“, рече Али Багери во изјавата што ја пренесе полудржавната иранска новинска агенција Фарс.

Ова е соопштено на маргините на меѓународната конференција за безбедност во руската престолнина Москва, објави медиумот.

Во понеделникот, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека залихите од збогатен ураниум на Иран ќе бидат или префрлени во САД „веднаш“ за да бидат уништени или „уништени на самото место или на друга прифатлива локација“.

Изјавите доаѓаат во време кога Вашингтон и Техеран го продолжуваат дипломатскиот процес со посредство на Пакистан за ставање крај на војната што започна со нападите на САД и Израел врз Иран на 28 февруари, а по неа следуваа иранските одмазднички напади.