„Го примивме одговорот на американската страна и го разгледуваме, и дефинитивно ќе ги соопштиме нашите ставови преку пакистанското посредништво штом ќе дојдеме до заклучок“

Иран потврди дека го разгледува американскиот предлог за крај на војната „Го примивме одговорот на американската страна и го разгледуваме, и дефинитивно ќе ги соопштиме нашите ставови преку пакистанското посредништво штом ќе дојдеме до заклучок“

Иран го прими одговорот на САД за предлогот од 14 точки насочен кон ставање крај на војната и во моментов го разгледува, потврди денес портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Бакаи, јавува Анадолу.

„Го примивме одговорот на американската страна и го разгледуваме, и дефинитивно ќе ги соопштиме нашите ставови преку пакистанското посредништво штом ќе дојдеме до заклучок“, рече Бакаи на прес-конференција, пренесе државната новинска агенција ИРНА.

Тој го обвини Вашингтон за „прекумерни и неразумни барања“, тврдејќи дека ваквата практика значи дека разгледувањето на предлогот „не е лесно“.

Медиумските извештаи за преговорите околу иранската нуклеарна програма се „најмногу шпекулации“, истакна Бакаи.

„Прашањата подигнати за збогатувањето или нуклеарните материјали се чисто шпекулативни, и во оваа фаза не разговараме за ништо друго освен за целосен крај на војната, а правецот што ќе го заземеме во иднина ќе се одреди понатаму“, додаде тој.

САД и Израел извршија напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворање на Ормускиот Теснец.

САД од 13 април спроведуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај во стратегискиот воден пат.

На 8 април беше објавен двонеделен прекин на огнот преку пакистанско посредништво, по што следуваа директни преговори во Исламабад на 11 април, но не беше постигнат договор за траен прекин на огнот.

Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна го продолжи прекинот на огнот без да одреди нов рок, по барање на Пакистан.