- Тензиите меѓу САД и Иран се интензивираа во последните недели, при што Вашингтон изврши напади врз Иран, а Техеран одговори со целење кон американски воени објекти и опрема во земјите низ регионот

Иран порача дека нема да дозволи САД да го одредат времето на војна и мир - Тензиите меѓу САД и Иран се интензивираа во последните недели, при што Вашингтон изврши напади врз Иран, а Техеран одговори со целење кон американски воени објекти и опрема во земјите низ регионот

Иран нема да дозволи САД да одлучат кога ќе се случи војна или мир, изјави денес портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Бакеи, пренесува Анадолу.

„Нема да дозволиме САД да го одредат времето на мир и војна“, рече Бакаеи на неделната прес-конференција, јави полудржавната новинска агенција Мехр.

Тој, исто така, рече дека САД се „заглавени во самопредизвикан жив песок по пет месеци“.

Вчера портпаролот на иранската војска, Амир Мухамад Акраминија, изјави дека САД ги прекинале нападите во текот на претходните две ноќи и дека „контраоперациите“ на Иран, исто така, престанале.

Според објавата на „Аксиос“ во саботата, американскиот претседател Доналд Трамп ѝ наложил на американската војска да не започнува нови напади врз Иран, со што се стави крај на речиси две недели секојдневни напади.

Тензиите меѓу САД и Иран се интензивираа во последните недели, при што Вашингтон изврши напади врз Иран, а Техеран одговори со целење кон, како што истакна, американски воени објекти и опрема во земјите низ регионот.