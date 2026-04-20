Иран погуби две лица поради наводни врски со израелската „шпионска мрежа“ - Осомничените беа обвинети за посетување напредна обука, вклучително и за безбедни комуникации, помагање во идентификувањето на чувствителни локации и производство на експлозивни направи

Иранските власти денес погубија две лица под обвинение за поврзаност со „шпионска мрежа“ поврзана со израелската разузнавачка агенција Мосад, пренесува Анадолу.

Осомничените беа обвинети за посетување напредна обука, вклучително и за безбедни комуникации, помагање во идентификувањето на чувствителни локации и производство на експлозивни направи, објави иранскиот државен сервис ИРИБ.

Според информациите, тие се обвинети и за подметнување пожари на воени и јавни локации, како и за праќање снимки од инцидентите до нивните претпоставени, а за возврат добивале исплата во криптовалути.

Егзекуциите се извршени во време кога стотици Иранци се приведени под обвинение за соработка „со непријателот“ од почетокот на војната на САД и Израел против Иран, во која се убиени повеќе од 3.300 луѓе од 28 февруари.

Како одговор на офанзивата, Техеран изврши напади врз Израел и други земји во регионот каде што се стационирани американски сили.

На 8 април беше објавен двонеделен прекин на огнот меѓу Вашингтон и Техеран, со посредство на Пакистан.

Двете страни одржаа преговори и во пакистанската престолнина Исламабад, кои завршија без договор на 12 април, додека напорите за нова рунда сè уште се во тек.