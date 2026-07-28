- Министерот Арагчи ја нагласи потребата од зајакнување на регионалната соработка и интензивирање на заедничките дипломатски напори за унапредување на стабилноста низ целиот регион

Иран повикува на регионална соработка за враќање на стабилноста во Ормускиот Теснец - Министерот Арагчи ја нагласи потребата од зајакнување на регионалната соработка и интензивирање на заедничките дипломатски напори за унапредување на стабилноста низ целиот регион

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, повика на поблиска регионална соработка за да се врати стабилноста во Ормускиот Теснец, обвинувајќи ја, како што рече, „американската агресија“ за тензиите во стратегискиот воден пат, објави денес иранската државна телевизија ИРИБ, пренесува Анадолу.

Арагчи ги изнесе овие изјави за време на одделни телефонски разговори со оманскиот министер за надворешни работи, Бадр Албусаиди, и саудискиот министер за надворешни работи, принцот Фаисал бин Фархан, според истиот извор.

Разговорите ги опфатиле билатералните односи и најновите регионални случувања.

Арагчи ја нагласи потребата од зајакнување на регионалната соработка и интензивирање на заедничките дипломатски напори за унапредување на стабилноста низ целиот регион и „елиминирање на состојбата на нестабилност во Ормускиот Теснец што произлегува од агресивните дејствија на Соединетите Американски Држави“.

Релативна смиреност владее во регионот од петокот, откако САД и Иран ги прекинаа нападите по 13-дневната ескалација што започна на 11 јули.

За време на ескалацијата, САД извршија напади во Иран, додека Техеран одговори со напади врз американските воени капацитети и опрема во неколку арапски земји.

Нападите продолжија и покрај Меморандумот за разбирање потпишан од Вашингтон и Техеран во јуни, во кој се повикува на прекин на борбите и почеток на преговори за поширок договор со кој ќе се заврши војната што ја започнаа Израел и САД на 28 февруари.

Претседателот Доналд Трамп на 8 јули изјави дека прекинот на огнот е завршен, откако беа нападнати танкери во Ормускиот Теснец, инциденти за кои Вашингтон го обвини Техеран.

Вашингтон побара Иран да ги прекине нападите врз бродовите и да ја гарантира слободата на пловидбата низ Теснецот. Техеран, пак, инсистира сообраќајот на бродовите низ водите што се граничат со неговиот брег да биде регулиран со механизми под негов надзор.