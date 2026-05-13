Иран: Планот за „паметно управување" со Ормускиот Теснец финализиран во комисијата на Парламентот

Стратегискиот предлог за „паметно управување“ со Ормускиот Теснец ја достигна својата финална фаза во Комисијата за национална безбедност и надворешна политика на иранскиот Парламент и е испратен во Парламентот за разгледување и одобрување, изјави денес претседателот на комисијата, јавува Анадолу.

Ебрахим Азизи рече дека предлогот има за цел да ја искористи географската положба на Иран во стратегискиот воден пат како „лост за генерирање моќ“.

„Тријадата проектили, народот и Ормускиот Теснец го уништија производот од 50-годишните напори на САД“, рече Азизи во коментарите пренесени од државниот радиодифузер ИРИБ (IRIB).

Тој, исто така, ја пофали поддршката на народот за време на конфликтот, велејќи дека присуството на луѓето на улиците и јавните плоштади „пренело важна порака“.

Ваквите изјави доаѓаат откако Азизи претходно на 10 април изјави дека предлогот може да ѝ овозможи на иранската Влада да соработува со Оман и да ја прошири контролата врз Ормускиот Теснец, што стана главно прашање за време на војната што Соединетите Американски Држави и Израел ја започнаа против Иран.

Зборувајќи за ИРИБ, Азизи рече дека рамката ќе стане обврзувачка само по одобрување од Парламентот.

Тој појасни дека предлогот може да овозможи преговори со Оман за договор поврзан со одредени аспекти на пошироката рамка, истовремено нагласувајќи дека Мускат не би имал улога во одредувањето на иднината на водниот пат.

Азизи, исто така, рече дека предлогот, доколку биде одобрен, ќе го стави Ормускиот Теснец под она што тој го опиша како „сеопфатна и целосна контрола“ на Иранските вооружени сили и безбедносните институции.

Според Азизи, предлогот вклучува одредби со кои се ограничуваат пловилата поврзани со земјите кои се сметаат за непријателски кон Иран, вклучително и Израел, како и воените и разузнавачките бродови кои се сметаат за штетни за иранската национална безбедност.

Тој исто така изјави дека предлогот содржи економски мерки, вклучувајќи ја и можноста за користење на иранската национална валута — ријалот — во соодветните финансиски договори.

Регионалните тензии се зголемија откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, предизвикувајќи одмазда од Техеран кон Израел, како и кон американските сојузници во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но разговорите во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор. Прекинот на огнот подоцна беше продолжен од страна на американскиот претседател Доналд Трамп без утврден рок.

Во неделата, Иран го испрати до Пакистан својот одговор на американскиот предлог за завршување на војната, но Трамп го отфрли како „целосно неприфатлив“.