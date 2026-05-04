Иран објави нова мапа со деловите од Ормускиот Теснец кои се под негова контрола

Иранскиот Корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) денес објави нова мапа на која се обележани областите во Ормускиот Теснец, за кои вели дека се под негова контрола, пренесува Анадолу.

Одредената зона се протега помеѓу две дефинирани поморски линии: едната што се протега од западниот врв на иранскиот остров Кешм до Ум Ал Куваин во Обединетите Арапски Емирати, и другата што се протега од Кух-е Мобарак во Иран до областа јужно од Фуџајра во ОАЕ, јави полудржавната новинска агенција „Фарс“.

Засега не е јасно до кој степен е променета областа за која се тврди дека е под контрола.

САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворање на Ормускиот Теснец.

САД од 13 април спроведуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај во стратегискиот воден пат.

Двонеделниот прекин на огнот беше објавен на 8 април преку пакистанско посредништво, по што следуваа директни преговори во Исламабад на 11 април, но не беше постигнат договор за траен прекин на огнот.

Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна, по барање на Пакистан, го продолжи прекинот на огнот без да одреди нов рок.