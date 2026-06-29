- „Првата рунда технички разговори во рамките на определените работни групи ќе се одржи откако ќе бидат исполнети условите и ќе се постигне согласност за датумот и местото на одржување“

Иран: Нема закажани технички разговори со САД оваа недела во Доха - „Првата рунда технички разговори во рамките на определените работни групи ќе се одржи откако ќе бидат исполнети условите и ќе се постигне согласност за датумот и местото на одржување“

Заменик-министерот за надворешни работи на Иран, Казем Гарибабади, денес изјави дека за оваа недела во катарскиот главен град Доха не се планирани „технички разговори“ со САД, со што ги негираше наводите на американските медиуми, пренесува Анадолу.

Гарибабади изјави дека известувањата на медиумите за одржување технички разговори во работни групи меѓу Техеран и Вашингтон во Доха „не се потврдени“, јави државната новинска агенција ИРНА.

„Техничките состаноци на работните групи не се закажани за оваа недела“, додаде тој.

Гарибабади истакна дека консултациите со Катар продолжуваат, вклучително и напорите за следење на спроведувањето на обврските на САД преземени со неодамна потпишаниот Меморандум за разбирање.

„Првата рунда технички разговори во рамките на определените работни групи ќе се одржи откако ќе бидат исполнети условите и ќе се постигне согласност за датумот и местото на одржување“, додаде тој.

Иранскиот официјален претставник изјави дека консултациите по ова прашање продолжуваат преку земјите посредници.