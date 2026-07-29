- Ирански воен претставник „строго негираше каква било врска помеѓу проектилите истрелани од други земји кон цели во Саудиска Арабија и Исламската Република Иран“

Иран негира вмешаност во проектилите лансирани од Ирак кон Саудиска Арабија - Ирански воен претставник „строго негираше каква било врска помеѓу проектилите истрелани од други земји кон цели во Саудиска Арабија и Исламската Република Иран“

Ирански воен официјален претставник денес ја негираше вмешаноста на Техеран во проектилите лансирани од Ирак кон Саудиска Арабија, отфрлајќи ги обвинувањата дека Иран стои зад неодамнешните напади врз Кралството, пренесува Анадолу.

Во изјава за иранскиот државен сервис ИРИБ, одговарајќи на тврдењата на саудискиот министер за одбрана, официјалниот претставник истакна дека припишувањето на нападите врз американските интереси во регионот на Техеран претставува „тешка грешка што произлегува од непознавањето на состојбите на терен“.

Официјалниот претставник, исто така, „строго негираше каква било врска помеѓу проектилите истрелани од други земји кон цели во Саудиска Арабија и Исламската Република Иран“.

Овие изјави следуваа откако Министерството за одбрана на Саудиска Арабија соопшти дека нејзината противвоздушна одбрана пресретнала и уништила неколку беспилотни летала насочени кон нафтените постројки во Источната Провинција на Кралството.

Според Министерството, беспилотните летала биле лансирани од ирачка територија од страна на групи поддржани од Иран.

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) соопшти дека американските и саудиските сили извршиле заеднички прецизни напади врз цели на групите поддржани од Иран во Ирак, наведувајќи дека во операцијата биле нападнати локациите поврзани со нападите врз американските сили и саудиската енергетска инфраструктура.

Саудиска Арабија изјави дека нападите биле изведени во самоодбрана по нападите лансирани од ирачка територија врз нафтените постројки на Кралството, повикувајќи се на членот 51 од Повелбата на ОН. Исто така, упати предупредување дека ќе преземе дополнителни воени дејства доколку групите поддржани од Иран извршат нови напади врз Кралството.