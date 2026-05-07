Иран негира вмешаност во нападот врз јужнокорејскиот брод во Ормускиот Теснец - Иран „цврсто ги отфрла и категорично ги негира сите наводи во врска со вмешаноста на Вооружените сили на Исламската Република Иран во инцидентот со оштетувањето на корејскиот брод во Ормускиот Теснец“

Иранската Амбасада во Сеул денес негираше каква било вмешаност на Вооружените сили на Техеран во инцидентот во кој беше оштетен јужнокорејски брод во Ормускиот Теснец, пренесува Анадолу.

Во соопштението, Амбасадата вели дека „цврсто ги отфрла и категорично ги негира сите наводи во врска со вмешаноста на Вооружените сили на Исламската Република Иран во инцидентот со оштетувањето на корејскиот брод во Ормускиот Теснец“.

Амбасадата наведе дека Иран постојано нагласувал, уште од почетокот на „агресивните дејствија спроведени од Соединетите Американски Држави и израелскиот режим против Иран“, дека Ормускиот Теснец претставува „составен дел од неговата одбранбена географија во спротивставувањето на агресорите и нивните поддржувачи“.

Се додава дека условите за пловидба во стратегискиот воден пат „се под влијание на еволуирачката безбедносна ситуација“, наведувајќи ги зголемените тензии предизвикани од „непријателските сили и нивните сојузници“.

Безбедното поминување низ Теснецот бара „целосна усогласеност со важечките регулативи“ и координација со иранските власти, се вели во соопштението.

Иран исто така ја потврди својата, како што ја опиша, „посветеност за обезбедување на безбедноста на поморската пловидба во регионот, во согласност со меѓународните закони и регулативи“.

Јужнокорејската новинска агенција „Јонхап“ во вторникот извести дека пожарот предизвикан од експлозија на карго бродот „ХММ Наму“, кој плови под знамето на Панама, во Ормускиот Теснец е изгаснат и нема повредени.

Инцидентот се случил во понеделникот вечерта додека бродот бил закотвен во близина на брегот на Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ), се вели во извештајот.

Сите 24 члена на екипажот, вклучувајќи шест Јужнокорејци и 18 странски државјани, се на безбедно.

Министерството за надворешни работи на Јужна Кореја соопшти дека пожарот избувнал околу 20 часот и 40 минути по локално време во понеделникот (11:40 по Гринич).

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел извршија напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазднички напади од Техеран и прекини во Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но разговорите во Исламабад не успеаја да резултираат со траен договор. Прекинот на огнот подоцна беше продолжен од страна на американскиот претседател Доналд Трамп без одреден краен рок.

Од 13 април, САД спроведуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај во стратегискиот воден пат.