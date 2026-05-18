Иран најави ново тело за управување со Ормускиот Теснец - „Новата власт ќе обезбедува итни ажурирања во врска со операциите во Ормускиот Теснец и најновите случувања“

Иран денес објави формирање на ново тело задолжено за управување со Ормускиот Теснец во услови на ескалација на тензиите со Соединетите Американски Држави (САД) околу овој стратегиски воден пат, јавува Анадолу.

„Новата власт ќе обезбедува итни ажурирања во врска со операциите во Ормускиот Теснец и најновите случувања“, соопшти Врховниот национален совет за безбедност на Иран на американската компанија за социјални медиуми Х.

Не беа објавени дополнителни детали во врска со структурата, овластувањата или одговорностите на новото тело.

Ормускиот Теснец е една од клучните енергетски точки во светот, која го поврзува Персискиот Залив со Оманскиот Залив и меѓународните пазари.

Нарушувањата во оваа област ги подгреаја грижите за глобалното снабдување со нафта, гориво и гас од почетокот на војната во Иран.

Ебрахим Азизи, претседател на Комисијата за национална безбедност и надворешна политика на иранскиот Парламент, во саботата изјави дека неговата земја подготвила механизам за регулирање на поморскиот сообраќај преку одредена рута во Ормускиот Теснец и дека ќе наплаќа такси „за специјализираните услуги“ обезбедени во рамките на тој систем.

„Во овој процес, придобивка ќе имаат само комерцијалните бродови и страните кои соработуваат со Иран“, напиша тој на Х.

САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворање на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но преговорите во Исламабад не успеаја да резултираат со траен договор.

Од 13 април, САД спроведуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај во Теснецот.