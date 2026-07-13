- „Никој не може да ја обвини Исламската Република Иран за кршење на договорите. Во сите случаи, нашите обврски и оние на другата страна се јасни и можат да се документираат“

Иран нагласи дека нема да ги почитува обврските од Меморандумот сè додека САД не ги почитуваат обврските - „Никој не може да ја обвини Исламската Република Иран за кршење на договорите. Во сите случаи, нашите обврски и оние на другата страна се јасни и можат да се документираат“

Иран денес изјави дека нема да ги исполни своите обврски според Меморандумот за разбирање со САД, посредуван од Пакистан, сè додека Вашингтон продолжува да ги крши своите обврски, јавува Анадолу.

Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Бакаеи, на прес-конференција изјави дека ставот на Техеран останува заснован на принципот „обврска во замена за обврска“.

„Од самиот почеток рековме дека станува збор за ‘обврска во замена за обврска’. Ако другата страна (САД) се придржува до своите обврски, и ние ќе ги исполниме нашите обврски“, рече Бакаеи во обраќањето, пренесено од полудржавната новинска агенција „Тесним“.

„Никој не може да ја обвини Исламската Република Иран за кршење на договорите. Во сите случаи, нашите обврски и оние на другата страна се јасни и можат да се документираат“, рече тој, обвинувајќи го Вашингтон за „прекршување на различни делови“ од Меморандумот „под различни изговори“.

„Додека другата страна продолжува да не ги спроведува своите обврски, Исламската Република Иран ќе се воздржи од исполнување на обврските што ги презела“, додаде тој.

Бакаеи, исто така, рече дека Меморандумот за разбирање влегол во „кризна фаза“.

Предупредувањето дојде во услови на ескалација на тензиите меѓу Техеран и Вашингтон откако САД започнаа напади врз воени и инфраструктурни цели низ Иран како одговор на нападите врз комерцијални бродови во Ормускиот Теснец.

Иран возврати со ракетни и напади со беспилотни летала врз американските воени објекти во земјите од регионот, обвинувајќи го Вашингтон за постојано прекршување на договорот од 17 јуни. Американскиот претседател Доналд Трамп потоа го прогласи Меморандумот за „завршена приказна“.