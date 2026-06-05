- Од Армијата тврдат дека американските бродови потоа го напуштиле Оманското Море и се упатиле кон Индискиот Океан

Иран: Морнарицата истрела предупредувачки истрели кон американски разурнувачи во Оманското Море - Од Армијата тврдат дека американските бродови потоа го напуштиле Оманското Море и се упатиле кон Индискиот Океан

Иранската морнарица истрела предупредувачки истрели со ракети и беспилотни летала кон американски разурнувачи кои оперирале во Оманското Море, принудувајќи ги да се повлечат од областа, се наведува во соопштението на иранската војска објавено денес, јавува Анадолу.

Канцеларијата за односи со јавноста на војската соопшти дека овој потег е дел од тековните операции што се спроведуваат како одговор на, како што го опишаа, американското вознемирување на море и запленувањето на ирански комерцијални бродови и танкери за нафта.

Во соопштението се наведува дека иранските поморски сили испукале предупредувачки истрели со ракети „Кадир“ и офанзивни беспилотни летала „Шахед Данеш“ кон американските разурнувачи „ДДГ-103“ и „ДДГ-87“.

Од Армијата тврдат дека американските бродови потоа го напуштиле Оманското Море и се упатиле кон Индискиот Океан.

Во соопштението се додава дека операцијата, заедно со сличните акции во изминатите денови, принудила и други американски воени бродови да ја напуштат областа, вклучително и разурнувачи кои оперираат како дел од групата на носачот на авиони „Ју-ес-ес Џорџ Х. В. Буш“ и амфибискиот јуришен брод „Триполи“.

Иран ги обвини американските поморски сили за нарушување на поморската трговија и безбедноста во регионот.

Војската соопшти дека разурнувачите функционирале како команден центар од каде што се координирале американските акции насочени против иранските трговски бродови.

Командниот центар што ги надгледува иранските поморски операции ги повика САД да престанат со, како што ја нарече, поморската кражба и непријателските дејствија во регионалните води.

Иако американските бродови се поместиле надвор од дострелот на ракетите користени во операцијата за предупредување, во соопштението се вели дека иранските сили би можеле да употребат оружје со поголем дострел доколку биде потребно тоа.