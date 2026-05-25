Иран: Министерот за надворешни работи ќе го пропушти состанокот на СБОН поради проблем со американската виза - „Се соочивме со проблем поврзан со визата за САД“, истакна портпаролот Есмаил Бакеи

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, ќе го пропушти утрешниот состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации (СБОН) поради проблеми поврзани со визата за САД, соопшти денес портпаролот на Министерството за надворешни работи, јавува Анадолу.

„Се соочивме со проблем поврзан со визата за САД“, истакна Есмаил Бакеи во изјава за новинарите што ја пренесе државната новинска агенција ИРНА.

Кинескиот министер за надворешни работи, Ванг Ји, ќе биде домаќин на состанокот во вторник, во услови на тековните тензии меѓу САД и Иран.

Состанокот на тема „Одржување на целите и принципите на Повелбата на ОН и зајакнување на меѓународниот систем центриран околу ОН“, доаѓа во време кога конфликтот меѓу САД и Иран продолжува со кревок прекин на огнот посредуван од Пакистан на 8 април, со што прекинаа судирот што започна на 28 февруари кога Израел и САД почнаа со воени напади врз Техеран.