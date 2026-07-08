Иранскиот министер за надворешни работи и катарскиот премиер ја истакнаа важноста од „користење дипломатски канали за решавање на регионалните прашања“.

Иран и Катар разговараа за регионалните случувања во екот на обновените тензии со САД Иранскиот министер за надворешни работи и катарскиот премиер ја истакнаа важноста од „користење дипломатски канали за решавање на регионалните прашања“.

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, и премиерот и министер за надворешни работи на Катар, шеикот Мохамед бин Абдулрахман ал Тани, денес разговараа за регионалните случувања, при што посебен акцент беше ставен на неодамнешните настани во Ормускиот Теснец, јавува Анадолу.

Според официјалниот канал на Арагчи на Телеграм, двајцата министри разменија мислења за регионалните случувања, „особено за неодамнешните настани во Ормускиот Теснец“, како и за други прашања од заеднички интерес.

Двете страни ја истакнаа „важноста од користење на дипломатските канали за решавање на регионалните прашања“ и ја нагласија потребата од одржување контакти и координација „со цел да се спречи понатамошна ескалација во регионот“.

Претходно, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД „веројатно“ повторно ќе го нападнат Иран во текот на вечерта, по американските воздушни напади извршени претходната ноќ како одмазда за нападите врз бродовите во Ормускиот Теснец.

Трамп, исто така, соопшти дека Меморандумот за разбирање потпишан минатиот месец со Иран, чија цел беше ставање крај на конфликтот, е поништен.

Тензиите ескалираа денес, кога САД извршија воздушни напади врз Иран како одговор на иранските напади врз комерцијалните бродови кои минуваа низ Ормускиот Теснец.

Како одговор на тоа, иранската Исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) соопшти дека извршила ракетни напади и напади со беспилотни летала врз 85 американски воени локации во регионот, вклучувајќи го пристаништето Салман, седиштето на Петтата флота на американската морнарица во Бахреин, како и воздухопловната база „Али ал-Салем“ во Кувајт.