- ИРГК соопшти дека трите танкери се обиделе да ја користат јужната рута низ Ормускиот Теснец, за што рече дека биле охрабрени од американската војска

Иран: Експлозија на танкер за нафта во Ормускиот Теснец, два брода се вратија назад - ИРГК соопшти дека трите танкери се обиделе да ја користат јужната рута низ Ормускиот Теснец, за што рече дека биле охрабрени од американската војска

Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГК) на Иран рано утрово соопшти дека танкер за нафта бил зафатен од експлозија во Ормускиот Теснец, принудувајќи два други брода да се вратат назад откако се обиделе да поминат низ минираната јужна рута на стратегискиот воден пат, пренесува Анадолу.

ИРГК соопшти дека трите танкери се обиделе да ја користат јужната рута низ Ормускиот Теснец, за што рече дека биле охрабрени од американската војска.

Се наведува дека еден танкер бил зафатен со експлозија и се запалил, додека двата преостанати брода го смениле курсот.

ИРГК соопшти дека Ормускиот Теснец ќе остане „целосно затворен“ за време на траењето на тековните американски воени операции, додавајќи дека на ниту еден танкер нема да му биде дозволено да влезе или да излезе од водниот пат во тој период.

Предупреди дека секој брод што ќе се обиде да го премине Теснецот без координација со иранските власти ќе се соочи со истиот исход, обвинувајќи го Вашингтон за загрозување на поморската пловидба и регионалната енергетска безбедност.

САД извршија серија напади низ Иран минатата недела, додека Техеран одговори со напади насочени кон објекти и бази за кои вели дека ги користи американската војска во неколку земји низ регионот.

Размената на оган продолжи и покрај рамковниот договор, потпишан со посредство на Пакистан, меѓу САД и Иран во јуни, за да се стави крај на војната што започна во февруари и да се отвори патот за траен мировен договор.