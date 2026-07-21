- ИРГЦ упати предупредување до компаниите за морски транспорт да не се потпираат на насоките од американските воени сили, апелирајќи да се заобиколат опасните насоки на ова подрачје

Иран: Два танкера се запалија во Ормускиот Теснец обидувајќи се да минат по небезбедна маршрута - ИРГЦ упати предупредување до компаниите за морски транспорт да не се потпираат на насоките од американските воени сили, апелирајќи да се заобиколат опасните насоки на ова подрачје

Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) рано утринава соопшти дека два танкера се запалиле и биле принудени да застанат по експлозијата што следувала по американските насоки за движење по небезбедна јужна маршрута во Ормускиот Теснец, јавува Анадолу.

ИРГЦ соопшти дека спасувачките екипи ги евакуираат екипажите од пловните објекти.

Корпусот упати предупредување до компаниите за морски транспорт да не се потпираат на насоките од американските воени сили, апелирајќи да се заобиколат опасните насоки на ова подрачје.

Исто така, беше повторено дека Ормускиот Теснец ќе остане затворен сè додека трае американската „воена агресија“ и дека се започнати казнени операции против американските бази поради поморски прекршувања.

Соединетите Американски Држави ги ескалираа нападите врз Иран во последните денови, при што Техеран возврати со напади насочени кон капацитетите и базите за кои тврди дека се користат од американската војска во неколку регионални земји.

Размената на оган се случи и покрај меморандумот за разбирање посредуван од Пакистан, потпишан во јуни, со кој требаше да се стави крај на војната и да се постигне траен мировен договор.