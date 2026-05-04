Иран: Два проектила погодија брод на американската морнарица близу островот Џаск откако „ги игнорираше предупредувањата“ Се наведува дека бродот не бил во можност да ја продолжи својата рута како резултат на нападот и „бил принуден да се сврти и да побегне од областа“

ИСТАНБУЛ (АА) – Иран денес соопшти дека два проектила погодиле брод на американската воена морнарица во близина на островот Џаск, во јужниот дел на земјата, откако пловилото ги игнорирало предупредувањата да запре, пренесе полудржавната новинска агенција „Фарс“, пренесува Анадолу.

„Пловилото, кое денес пловеше низ Ормускиот Теснец нарушувајќи ја безбедноста на сообраќајот и превозот во близина на Џаск, беше цел на ракетен напад откако го игнорираше предупредувањето од морнарицата на Исламската Република Иран“, објави „Фарс“, повикувајќи се на локални извори.

Бродот не бил во можност да ја продолжи својата рута како резултат на нападот и „бил принуден да се сврти и да побегне од областа“, наведува медиумот.

Не беа соопштени детали за степенот на оштетувањето или за евентуални жртви.

Претходно, Корпусот на Исламската револуционерна гарда предупреди дека сите бродови што ги прекршуваат протоколите за транзит издадени од Техеран во Ормускиот Теснец „ќе бидат запрени со сила“.

Засега нема коментар од САД во врска со овие известувања.

САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворање на Ормускиот Теснец.

САД од 13 април спроведуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај во стратегискиот воден пат.

Двонеделниот прекин на огнот беше објавен на 8 април преку пакистанско посредништво, по што следуваа директни преговори во Исламабад на 11 април, но не беше постигнат договор за траен прекин на огнот.

Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна, по барање на Пакистан, го продолжи прекинот на огнот без да одреди нов рок.