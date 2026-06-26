- Техеран ги обвини земјите од Персискиот Залив за усогласување со САД и Израел против регионалните безбедносни интереси

Иран го осуди заедничкото соопштение на САД и СЗС како „интервенционистичко и провокативно“ - Техеран ги обвини земјите од Персискиот Залив за усогласување со САД и Израел против регионалните безбедносни интереси

Иран денес го осуди заедничкото соопштение на американскиот државен секретар и министрите за надворешни работи на Советот за заливска соработка (СЗС), оценувајќи го како „интервенционистичко, неодговорно и провокативно“, пренесува Анадолу.

Во соопштението, иранското Министерство за надворешни работи ги критикуваше ставовите изнесени во заедничкото соопштение по министерскиот состанок меѓу СЗС и САД одржан во Бахреин на 25 јуни и предупреди на, како што наведе, продолжување на непријателското и интервенционистичкото однесување во регионот.

Техеран ја отфрли изјавата за „трајна посветеност“ на САД кон безбедноста на земјите членки на СЗС, нарекувајќи ја „празна реторика“ и искривување на реалноста, тврдејќи дека американското воено присуство во регионот претставува извор на несигурност и поделби.

Министерството наведе дека неодамнешната употреба на воените бази и објекти во регионалните земји за време на американските и израелските напади врз Иран покажува дека Вашингтон не ја почитува безбедноста на своите регионални партнери.

Исто така, ги повика земјите од регионот чии територии и објекти, наводно, се користеле во конфликтот, да ги преиспитаат своите позиции, нагласувајќи дека имаат обврски според меѓународното право и принципот на добрососедство да спречат трети страни да ја користат нивната територија за непријателски дејства против Иран.

Иран ги отфрли и повторените обвинувања во врска со неговата мирновременска нуклеарна програма, нарекувајќи ги измислени од САД и Израел, и повика на соработка за создавање зона без нуклеарно оружје во Западна Азија.

Иран, исто така, ги осуди и референциите во соопштението од СЗС и САД за иранските ракетни и дронски капацитети, при што Техеран наведува дека нема да покаже „ниту најмала попустливост“ во одбраната на својот суверенитет и военото одвраќање.

Иран го критикуваше и Советот за заливска соработка за усогласување со Вашингтон и Израел во опишувањето на палестинските и либанските групи како „ирански прокси“, тврдејќи дека единствен „прокси“ во регионот е Израел.

Во врска со Ормускиот Теснец, Техеран наведе дека безбедносните нарушувања се директна последица на неодамнешните американски и израелски воени акции и некои регионални држави ги обвини за соучесништво.

Министерството повтори дека Ормускиот Теснец се наоѓа во територијалните води на Иран и Оман и дека управувањето со пловидбата ќе се регулира според член 5 од неодамна потпишаниот меморандум за разбирање за завршување на војната.

Иран ги повика земјите од СЗС да го преиспитаат својот пристап кон регионалната безбедност, инсистирајќи дека колективна безбедност може да се постигне само преку соработка меѓу регионалните земји без надворешно мешање.

Вчера САД и земјите од СЗС повикаа на повторно отворање на Ормускиот Теснец, нагласувајќи дека слободната пловидба низ овој стратегиски воден пат е „од суштинско значење“ за регионалната и глобалната безбедност.

Во заедничко соопштение по министерскиот состанок во Манама, двете страни нагласија „слободна, безусловна и неограничена пловидба“, вклучително и право на транзит, а ги отфрлија и „сите такси или обиди за контрола“ врз теснецот.

Министрите, исто така, ја истакнаа потребата од единство додека преговорите меѓу САД и Иран се движат кон потраен крај на непријателствата, наведувајќи ја заедничката цел да се спречи Иран да развие или стекне нуклеарно оружје.

Тие го поздравија неодамна потпишаниот меморандум за разбирање меѓу САД и Иран и ги признаа посредничките улоги на Пакистан и Катар.

Во соопштението се наведува и дека секоја трговија и инвестиции со Иран ќе бидат „условни и реверзибилни“, во зависност од усогласеноста на Техеран со меморандумот и конечниот договор, како и прекин на, како што го нарекуваат, „дестабилизирачкото однесување“ на Иран.