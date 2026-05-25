Иран: Голем дел од преговорите со САД е завршен, тоа не значи дека сме блиску до договор - „Точно е да се каже дека постигнавме исход за голем дел од прашањата што се дискутираат“

Иран и САД постигнаа согласност за „голем дел“ од прашањата што се дискутираат, иако тоа не мора да значи дека се блиску до договор, изјави денес портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Бакеи, јавува Анадолу.

„Точно е да се каже дека постигнавме исход за голем дел од прашањата што се дискутираат“, изјави Бакаеи за новинарите, објави иранската државна новинска агенција ИРНА.

„Но, да се каже дека ова значи непосредно потпишување на договор, никој не може да тврди такво нешто“, додаде тој.

Бакеи рече дека случувањата во последните денови се резултат на неколкунеделни преговори со посредство на Пакистан, додавајќи дека и други земји вложиле значителни напори за време на процесот.

Коментирајќи за Ормускиот Теснец, Бакеи рече дека одговорноста за управувањето со стратегискиот воден пат е на крајбрежните држави.

Тој нагласи дека Техеран останува во контакт со земјите кои излегуваат на Ормускиот Теснец во напорите да ја одржат безбедноста и да ги заштитат своите интереси.

Неговите изјави следат по коментарите на американскиот претседател Доналд Трамп во саботата дека договорот со Иран за прекин на конфликтот е „во голема мера договорен“ и дека чека финализирање.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади врз Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април со посредство на Пакистан, подоцна беше продолжен од Трамп на неодредено време.