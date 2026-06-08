Иран ги прекина летовите на неколку аеродроми по израелските напади - Летовите се прекинати до дополнително известување

Иран денес ги прекина летовите на аеродромот „Мехрабад“ во Техеран, како и на аеродромите во Керманшах и Машхад откако Израел изврши воздушни напади врз неколку локации низ земјата, пренесува Анадолу.

Во јавувањата на иранските медиуми се наведува дека се прекинати сите летови до давањето дополнително известување.

Полудржавната новинска агенција „Мехр“ соопшти дека противвоздушната одбрана била активирана во западниот град Керманшах откако биле откриени „непријателски цели“ во воздушниот простор на градот.

Тензиите ескалираа синоќа откако Израел го бомбардираше либанскиот главен град Бејрут и покрај тековниот прекин на огнот, што го предизвика Иран да лансира ракети кон Северен Израел во знак на одмазда, по што Израел започна неколку бранови воздушни напади врз Иран.

Тензиите во регионот ескалираа откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран кон крајот на февруари, што предизвика одмазда од страна на Иран врз Израел и други земји во регионот каде што се наоѓаат американски воени бази.

Привремен прекин на оган беше постигнат на 8 април, но потоа преговорите беа прекинати поради спорови околу неговото спроведување и последователните регионални случувања.