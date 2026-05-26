Иран ги предупреди САД и Израел на „посилен“ одговор доколку продолжат нападите

Висок портпарол на Иранските вооружени сили денес предупреди дека секое евентуално продолжување на американските и израелските напади врз Иран ќе наиде на „пожесток“ и „посилен“ одговор, пренесува Анадолу.

„Доколку регионот влезе во уште една рунда војна, одговорот на Иран ќе се прошири надвор од регионалните граници и ќе биде многу пожесток и посилен“, порача Аболфазл Шекарчи во изјавата што ја пренесе иранската полудржавна новинска агенција „Фарс“.

Претходно во текот на денот, новинската агенција извести дека американските и израелските авиони погодиле ирански бродови јужно од иранскиот остров Ларак во близина на Ормускиот Теснец, при што загинале „неколку ирански државјани“.

Ова следуваше во период на напорите за посредување предводени од Пакистан за ставање крај на војната што започна со американските и израелските напади врз Иран на 28 февруари, по што следуваше одмазда од страна на Иран.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април, а подоцна беше продолжен на неодредено време од страна на американскиот претседател Доналд Трамп.