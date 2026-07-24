- ИРГЦ истакна дека американските официјални претставници и воени лица ги напуштиле своите бази и се преселиле во згради во урбани подрачја од каде управуваат со воените операции

Иран ги повика цивилите во регионот да се држат на 500 метри од скривниците на американските војници - ИРГЦ истакна дека американските официјални претставници и воени лица ги напуштиле своите бази и се преселиле во згради во урбани подрачја од каде управуваат со воените операции

Иранскиот Корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) денес ги повика жителите во земјите каде што се наоѓаат американските воени капацитети да се држат на растојание од најмалку 500 метри од објектите за кои тврди дека ги користат американските војници како тајни сместувања, јавува Анадолу.

Во соопштението за јавноста, ИРГЦ истакна дека американските официјални претставници и воени лица ги напуштиле своите бази и се преселиле во згради во урбани подрачја за да управуваат со воените операции.

Тие ги повикаа цивилите веднаш да се оддалечат најмалку 500 метри од таквите локации за сопствена безбедност.

ИРГЦ исто така го обвини Вашингтон за напади врз цивилната инфраструктура во Иран, вклучувајќи мостови, рибарски пристаништа, чамци, возила и железници.