Иран ги обвини САД за напади врз танкер и островот Кешм од бази во Кувајт и Бахреин

Rania R.a. Abushamala
03 Јуни 2026•Ажурирано: 03 Јуни 2026
Министерството за надворешни работи на Иран денес ги обвини САД за извршување напади врз ирански нафтен танкер во Ормускиот Теснец и врз комуникациска кула на островот Кешм од бази во Кувајт и Бахреин, пренесува Анадолу.
Во соопштението пренесено од полудржавната новинска агенција „Фарс“, Министерството наведе дека најостро ја осудува акцијата што ја опиша како агресивна акција на терористичката американска армија врз танкерот и комуникацискиот објект.
Министерството соопшти дека нападите биле извршени утринава „од две земји во регионот“, пред да ги именува Кувајт и Бахреин.
Техеран го обвини Вашингтон дека ги користи териториите и воените објекти на земјите од регионот за извршување напади против Иран, нагласувајќи дека владите на Кувајт и Бахреин сносат директна и јасна одговорност за овие дејства.