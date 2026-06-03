- Иран нагласи дека владите на Кувајт и Бахреин сносат директна и јасна одговорност за овие дејства

Иран ги обвини САД за напади врз танкер и островот Кешм од бази во Кувајт и Бахреин - Иран нагласи дека владите на Кувајт и Бахреин сносат директна и јасна одговорност за овие дејства

Министерството за надворешни работи на Иран денес ги обвини САД за извршување напади врз ирански нафтен танкер во Ормускиот Теснец и врз комуникациска кула на островот Кешм од бази во Кувајт и Бахреин, пренесува Анадолу.

Во соопштението пренесено од полудржавната новинска агенција „Фарс“, Министерството наведе дека најостро ја осудува акцијата што ја опиша како агресивна акција на терористичката американска армија врз танкерот и комуникацискиот објект.

Министерството соопшти дека нападите биле извршени утринава „од две земји во регионот“, пред да ги именува Кувајт и Бахреин.

​​​​​​​Техеран го обвини Вашингтон дека ги користи териториите и воените објекти на земјите од регионот за извршување напади против Иран, нагласувајќи дека владите на Кувајт и Бахреин сносат директна и јасна одговорност за овие дејства.